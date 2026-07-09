18-åring klar för Newcastle – övertar Isaks gamla nummer

Newcastle United gör ytterligare förstärkning inför säsongen.

18-åriga Sean Steur ansluter från Ajax.

Det bekräftar klubben på sin hemsida.

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Newcastle United har sedan tidigare gjort klart med målvakten Ewen Jaouen och den tidigare Hammarby-yttern Bazoumana Touré. Nu står är nästa nyförvärv klart.

Den nederländska talangen Sean Steur ansluter till Premier League-klubben på ett femårskontrakt. Han kommer senast från sin moderklubb Ajax.

I norra England kommer han spela med nummer 14 på ryggen, samma som Alexander Isak hade under sin tid i Newcastle mellan 2022 och 2025.

Steur flyttade upp i Ajax A-lag 2024 och förra säsongen gjorde han 19 ligamatcher för klubben. Han har även spelat 28 matcher för Nederländernas diverse ungdomslandslag.