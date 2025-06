Adam Petersson förlänger med Mjällby: ”Kändes givet”

Adam Petersson är snart tillbaka efter sin tredje korsbandsskada.

Nu står det också klart att han förlänger sitt kontrakt med Mjällby AIF.

– Det kändes givet för alla parter, säger sportchef Hasse Larsson i ett uttalande.

Han är mittfältaren som har spelat sex år i Mjällby AIF:s A-lag och endast gjort 35 matcher.



Detta på grund av tre otäcka korsbandsskador som har löst av varandra de senaste fyra åren. I en intervju med FotbollDirekt i slutet av maj berättade 24-åringen att han var nära att förlänga med laget från Listerlandet.



– Jag håller på att prata med dem just nu och det är väl ingen hemlighet, jag vill förlänga med dem. De har gett mig ett erbjudande och det blir väl klart relativt snart hoppas jag, vilket känns skönt, sade Petersson till FotbollDirekt.



Idag, torsdag den 12 juni, står det också helt klart att mittfältaren blir kvar i Mjällby. Detta för resten av säsongen 2025, vilket de kommunicerar på sin hemsida.



– Adam har varit otroligt professionell under sin rehabperiod, vilket vi visste. Vi vet vad Adam kan på denna nivån och ser fram emot att se han under hösten. Det kändes givet för alla parter att Adam i lugn och ro får komma tillbaka på fobollsplanen i Mjällbys regi och därmed förlänga avtalet ytterligare, säger sportchef Hans Larsson till klubben.



I samband med detta redogör Mjällby att Petersson snart är tillbaka i full träning, vilket han själv berättade för FD i en längre intervju.