Joaquín Martínez Gauna, eller Oso som han kallas, såg ut att vara nära en övergång till Olympiakos.

Nu ser det dock ut som att affären spricker, detta då Sevilla vill ha mer pengar än vad grekiska storklubben är villiga att betala.

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Oso på spanska är björn.

Sevillas 23-årige björn med 36 på ryggen har ryktats till Olympiakos den här sommaren.

Nu verkar vänsterbackens flytt dock gå i stöpet. Zona Mixta, som nitiskt bevakar de två stora Sevillaklubbarna Real Betis och Sevilla, uppger att Olympiakos inte vill betala mer än 8 miljoner euro medan Sevilla vill ha över 10 miljoner euro.

Oso gjorde La Liga-debut för Sevilla i december 2023 och är uppvuxen i Spanien med argentinska föräldrar.