Agenten: ”Han skriver på för Malmö FF”

Omar Krajina lämnar AS Roma för Malmö FF.

Nu bekräftas den spännande övergången av hans agent för FotbollDirekt.

– Omar skriver ett långtidskontrakt med MFF och det visar på att MFF mycket väl vet vad för sorts talang dom plockar in, säger Jozo Palac till FD.

Foto: Bildbyrån

Den tidigare BK Häcken-talangen Omar Krajina ser ut att vända hem till Sverige.

Först kom italienska medier med rapporter gällande en flytt till Malmö FF och Sportbladet följde sedan upp detta med att Krajina är klar för Malmö FF:s samarbetsklubb BK Olympic, men att han också registreras i MFF.

Enligt uppgifterna så väntas han skriva på ett treårskontrakt.

FotbollDirekt har varit i kontakt med hans agent, Jozo Palac, gällande uppgifterna som kommit denna onsdag. Till att börja med vill agenten slå fast att det är Malmö FF som talangen kommer att skriva kontrakt med.

– Ja en riktigt spännande övergång och en mycket stor och spännande talang. Omar skriver ett långtidskontrakt med MFF och det visar på att MFF mycket väl vet vad för sorts talang dom plockar in. Redskapen MFF som klubb erbjuder en ung talang är på absolut högsta nivå vilket gör att Omar får alla förutsättningar för att lyckas, säger han till FotbollDirekt.

Är det ett A-lagskontrakt?

– ⁠Omar skriver ett A-lagskontrakt vilket även var det han hade i Roma.

Köper Malmö FF loss honom från Roma?

⁠– Avtalen mellan två klubbar varken kan eller vill jag kommentera. Det får du ta med klubbarna.

Kommer han att träna på heltid med Malmö FF?

– Det viktigaste i början är att MFF får en helhetsbild av Omar men även omvänt. Det kommer bli en anpassningsperiod som kommer innehålla träning med MFF men även matcher och träning med någon sammarbetsklubb. Men för att göra saker klara och tydliga så är det i slutändan Omar själv som måste prestera och bevisa för tränaren att han går att räkna med. Klubben i sig måste erbjuda rätt förutsättningar i form av A-lagsträning, mental träning, rätt fysträning för att Omar skall lyckas.

Han fortsätter:

– Som jag sa tidigare grabben har mycket fotboll i sig och bör nu vänja sig vid seniorfotboll så fort som möjligt. Omar har alla verktygen för nå absoluta toppen, det tvivlar jag inte på. Malmö är ett väldigt spännande projekt för Omar, det råder det inga tvivel om. Men all respekt åt MFF som vågar och visar en tydlig plan, avslutar Palac.

Enligt FotbollDirekts uppgifter handlar det om ett fyraårskontrakt för Krajina och Malmö FF.