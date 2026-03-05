AIK kan göra mer innan fönstret stänger: ”Vi får se vad som kommer”

KARLBERG. Det svenska transferfönstret är öppet i 20 dagar till.

För AIK är det inte säkert att den sista affären har gjorts denna vinter.

– Så länge fönstret är öppet så undersöker vi olika alternativ, säger Miika Takkula.

Foto: Bildbyrån

Lukas Bergquist blev i slutet av förra veckan AIK:s senaste nyförvärv.

Utöver ytterbacken så har Gnaget i vinter plockat in Ibrahim Cissé, Amel Mujanic och Nikolaj Staykov.

20 dagar återstår av transferfönstret och i dagsläget är det inte säkert att AIK är klara på transfermarknaden, detta berättar AIK Fotbolls rekryteringschef, Miika Takkula.

– Så länge fönstret är öppet så undersöker vi olika alternativ, så vi får se vad som kommer att hända under de sista veckorna.

Har du ett antal nya spelare som du vill plocka in, eller handlar det nu bara om ni hittar rätt profil?

– Nu är det om vi hittar rätt profil, men samtidigt så är bland annat fortfarande det norska och MLS fönstret öppet, så vi måste vara redo ifall det finns intresse därifrån på någon av våra spelare.

Samtidigt som det kan komma att hända något mer värvning så kan spelare också komma att försvinna.

Takkula meddelar att det funnits lite intresse under vintern, samt att diskussioner pågår.

– Det har funnits intresse, men som jag varit ärlig med tidigare, förra säsongen så var medelåldern väldigt hög i AIK och det påverkar ifall unga spelar inte spelar mycket, då blir det inte lika mycket intresse heller. Men det har funnits och det finns fortfarande lite intresse för några av våra spelare. Det pågår diskussioner, så vi får se.

Den här vintern har Anton Salétros, Filip Benkovic, Thomas Isherwood, Alexander Fesshaie, William Hofvander och Kazper Karlsson (utlånad) lämnat AIK.