AIK-scouten slår ned ryktet: ”Nej”

AIK uppges värva sex (!) spelare från Zadok Yohannas tidigare klubb.

Det ryktet slår chefsscouten Herish Sadi ned rejält.

”Nej. Då kan vi stänga den dörren”, skriver han på X.

Zadok Yohanna. Foto: Bildbyrån

Det var i går, onsdag, som uppgifter från den afrikanska sajten Footy-Africa gjorde gällande att AIK fortsätter på ett vinnande spår. Enligt sajten ska ”Gnaget” fördjupa sitt samarbete med den nigerianska akademin Ikon Allah Football Academy, där rekordförsäljningen Zadok Yohanna hämtades från för knappt ett år sedan.

Om man ska tro uppgifterna ska ett avtal om sex talanger till AIK redan vara klart och processen med att skaffa visum till spelarna ska vara i stort sett färdig. Men det ska man inte tro på, i alla fall inte enligt AIK:s chefsscout Herish Sadi, som låg bakom värvningen av Yohanna från Ikon Allah Football Academy.

”Nej. Då kan vi stänga den dörren. Trevlig kväll!”, skriver scouten på platformen X och hänvisar till sajten Fotbollskanalens artikel om uppgifterna..

Nej. Då kan vi stänga den dörren. Trevlig kväll! https://t.co/3Yg2sHuJPI — Herish Sadi (@herishsadi) June 24, 2026