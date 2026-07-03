AIK värvar supertalang: ”Stora förhoppningar”

AIK har gjort klart med 15-åriga Zofia Cendrowska.

Anfallaren ansluter från lokalrivalen FC Djursholm.

– Vi har stora förhoppningar på Zofia, säger sportchefen Zinar Spindari.

Sportchef Zinar Spindari. Foto: Bildbyrån

Den 15-åriga anfallaren Zofia Cendrowska har gjort sju mål på nio matcher i division 1 norra under våren. Nu tar talangen steget från FC Djursholm till storklubben AIK.

– Det är med stor glädje som vi nu kan presentera Zofia som en AIK-spelare. Hon är en naturlig målskytt och trots sin unga ålder har hon visat upp sina färdigheter både på ungdoms- och seniornivå. Precis som med alla unga spelare behövs tålamod och allt kommer behöva ske i rätt takt, däremot har vi stora förhoppningar på att Zofia kommer att slå sig in i laget inom en snar framtid, säger sportchefen Zinar Spindari i ett uttalande.

Strikern har kritat på ett kontrakt med ”Gnaget” som sträcker sig fram till sommaren 2030.

– Det är otroligt kul och spännande att skriva på för en så stor klubb som AIK. Zinar och ledarstaben har visat tydligt att AIK är en klubb som har höga ambitioner och att man tror på mig som fotbollsspelare. Nu ser jag fram emot att fortsätta utvecklas i AIK:s miljö och att börja konkurrera om en plats i truppen, säger Cendrowska.

👋 Välkommen till AIK fotboll, Zofia Cendrowska! pic.twitter.com/2Lb029qzrf — AIK Fotboll Dam (@AIKFotbollDam) July 3, 2026

15-åringen har en bakgrund i bland annat Brommapojkarnas akademiverksamhet. Hon har representerat både Sverige och Polen på ungdomslagsnivå.