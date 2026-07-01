AIK:s besked efter turerna: Anfallaren lämnar

Andronikos Kakoullis, 25, säljs till Aris Limassol.

Det slår AIK till sist fast efter de många turerna.

– Jag vill tacka Andronikos för hans tid i AIK, säger rekryteringschef Miika Takkula.

Andronikos Kakoullis. Foto: Bildbyrån

Den cypriotiska strikern har varit utlånad till Aris Limassol FC på Cypern sedan förra sommaren. Tidigare i sommar meddelade den cypriotiska klubben att Kakoullis säljs till Omonia Nicosia, något som fick AIK att slå bakut.

”AIK Fotboll har mötts av uppgifter att den cypriotiska klubben AC Omonia Nicosia ska vara överens med Aris Limassol FC om en permanent övergång för den av AIK utlånade spelaren Andronikos Kakoullis. AIK Fotboll vill bestämt understryka att Aris Limassol FC inte har någon rätt till att avyttra spelarens kontrakt till en annan klubb då spelaren fortfarande är utlånad”, skrev ”Gnaget” i ett uttalande.

Kakoullis. Foto: Bildbyrån

AIK går back

Nu kommer ett slutgiltigt besked om den 25-åriga anfallaren. AIK meddelar under onsdagen att Andronikos Kakoullis lämnar klubben för Aris Limassol.

– Jag vill tacka Andronikos för hans tid i AIK. Jag önskar honom all lycka i nästa kapitel av hans karriär, säger AIK:s rekryteringschef Miika Takkula i ett uttalande.

AIK meddelar också att transfersumman för anfallaren ”innebär ett negativt nettoresultat”. ”Gnaget” köpte alltså Kakoullis för mer än vad klubben har sålt honom för.