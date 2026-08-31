AIK:s Bundesliga-affär uppges ha spruckit

AIK har varit ute efter Kennedy Okpala.

Men affären med Bundesliga-spelaren har spruckit, enligt uppgifter.

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AIK har tidigare i somras värvat forwarden Linus Carlstrand från IFK Göteborg. Tidigare har Sportbladet rapporterat att ”Gnaget” vill värva ytterligare en anfallare i form av Kennedy Okpala, 21, från Paderborn i Bundesliga.

Okpala sägs ha varit positiv till en flytt och redo att resa till Stockholm för att ansluta till AIK.

Nu uppger samma tidning att AIK:s värvning har gått i stöpet. Anledningen till det är att AIK inte lyckades sälja Axel Kouame till saudiska Al-Ettifaq.

Okpala noteras för ett mål och en assist på 12 matcher i Paderborn.