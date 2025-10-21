Alonsos svar på talangens framtid: ”Det här är elitnivå”

Real Madrid-talangen Endrick uppges vara på väg bort under vintern.

Nu talar Xabi Alonso ut om brassens framtid.

– Vi är inte där än, säger han enligt Football Italia.

Foto: Bildbyrån

Under morgondagen ställs Real Madrid mot Juventus i Champions League.

Dagen innan, tisdag, talar Real-tränaren Xabi Alonso ut om den unge brassen Endricks framtid.

Detta då han ryktas lånas ut från klubben under det kommande vinterfönstret.

– Vi är inte där än, säger han enligt Football Italia och fortsätter:

– Konkurrensen längst fram är intensiv. Vi måste vara redo för varje match. Endrick, Gonzalo och Brahim måste vara redo. De kommer att komma in, och de måste vara förberedda. Det här är elitnivå, och vi behöver många spelare, bra sådana.

Om Nico Paz, som just nu är utlånad till Como i Serie A där han gör succé, säger Alonso följande:

– Han gör bra ifrån sig, inte bara den här säsongen utan även förra. Han gjorde en smart flytt dit med den tränaren (Cesc Fabregas). Men just nu är det för tidigt, vi får se, meddelar Alonso.

