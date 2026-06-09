Argentinsk media: Real Madrid i kontakt med Alvarez agent

Julian Alvarez kan vara på väg att göra en mycket uppmärksammad flytt.

Detta då hans agenter nu är i kontakt med rivalen Real Madrid.

Detta enligt argentinska ESPN.

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Real Madrid kan vara på väg mot en riktig transferbomb i sommar.

Sedan tidigare står det klart att den omvalda presidenten Florentino Perez kommer att lägga ett bud på 150 miljoner euro för en hittills icke namngiven spelare.

Enligt mediauppgifter kan det handla om Atletico Madrids stjärna Julian Alavarez. Detta har dock slagits ner från argentinarens team.

Nu menar dock argentinska ESPN att det visst har etablerats en kontakt mellan anfallarens agenter och ”Los Blancos”. Hur konkreta samtalen har varit framgår dock inte av uppgifterna.

Sedan Julian Alvarez flyttade till Atletico Madrid från Manchester City har han spelat 106 matcher i vilka han har gjort 54 mål och 31 assist.