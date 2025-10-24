Argentinska uppgifter: Inter förbereder stort bud på Nico Páz

Han gör stor succé i italienska Como.

Nu kan han vara på väg till en Serie A-konkurrent.

Detta då Inter, enligt TyC Sports, förbereder ett stort bud på mittfältaren.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren 2024 som Como värvade Nico Páz, 21, från Real Madrid. Däremot sägs ”Los Blancos” både ha en återköpsklausul och en vidareförsäljningsklausul, på 50 procent, på argentinaren.

Under fjolårssäsongen stod 21-åringen för sex mål och åtta assist på 35 matcher i Serie A. I år har den offensiva mittfältaren startat starkt, med sina fyra mål och fyra assist på sju matcher.

Nu sägs också en konkurrent i Serie A ha fått upp ögonen för Paz – och detta i form av Inter. Det är argentinska TyC Sports som skriver att de förbereder ett bud på 58 miljoner euro, eller 633 miljoner kronor, för stjärnan.

För att en transfer ska bli verklighet behöver den, i princip, godkännas av Real Madrid på grund av deras klausuler.

Nico Páz har gjort sex A-landskamper för Argentina och har kontrakt fram till sommaren 2028.