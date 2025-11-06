AS: Real Madrid säger nej – för dyr att värva
Marc Guehi har uppgetts vara aktuell för Real Madrid.
Men nu backar den spanska klubben.
Crystal Palace-spelaren blir helt enkelt för dyr, skriver spanska AS.
Han var nära en flytt till Liverpool i somras.
Men Marc Guehis flytt sprack och i stället blev mittbacken kvar i Crystal Palace.
Sedan dess ska även Bayern München och Real Madrid blandat sig in i kampen om den engelska landslagsmannen.
Nu skriver dock spanska AS att Real Madrid drar sig ur då Guehi enligt tidningen blir för dyr att lösa.
I stället ska Liverpool fortsatt vara huvudspåret kring 25-åringen.
