AS: Real Madrid säger nej – för dyr att värva

Marc Guehi har uppgetts vara aktuell för Real Madrid.

Men nu backar den spanska klubben.

Crystal Palace-spelaren blir helt enkelt för dyr, skriver spanska AS.

Foto: Bildbyrån

Han var nära en flytt till Liverpool i somras.

Men Marc Guehis flytt sprack och i stället blev mittbacken kvar i Crystal Palace.

Sedan dess ska även Bayern München och Real Madrid blandat sig in i kampen om den engelska landslagsmannen.

Nu skriver dock spanska AS att Real Madrid drar sig ur då Guehi enligt tidningen blir för dyr att lösa.

I stället ska Liverpool fortsatt vara huvudspåret kring 25-åringen.