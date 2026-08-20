Athletic: City vill ha stjärnan – får nobben

Manchester City vill värva Adam Wharton.

Men Crystal Palace tänker inte sälja mittfältsstjärnan, enligt uppgifter.

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Manchester City vill slå till på ytterligare en mittfältare under sommarens transferfönster. City har redan värvat Elliot Anderson för rekordsumma men verkar inte vara nöjda.

Enligt The Athletic har City kontaktat Crystal Palace för att sondera terrängen kring Adam Wharton. Svaret är däremot tydligt.

Crystal Palace tänker inte sälja Wharton i sommar.

Den 22-årige mittfältaren anslöt till ”The Eagles” 2024 och har gjort totalt 96 matcher för klubben.