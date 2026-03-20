Athletic: Mainoo och Maguire förlänger med United

Manchester United är nära att förlänga med två spelare.

Detta i form av Harry Maguire samt Manchestersonen Kobbie Mainoo.

Det rapporterar The Athletic-journalisten David Ornstein.

Foto: Bildbyrån

Harry Maguire har spelat för Manchester United sedan han lämnade Leicester City för en rekordsumma år 2019. Totalt sett står mittbacken noterad för spel i 265 matcher med klubben och har ett avtal som sträcker sig fram till sommaren.

Kobbie Mainoo, 20, är fostrad i ”The Red Devils” och har utmärkt sig som en mycket skicklig fotbollsspelare under de senaste säsongerna. Med sina 95 matcher ser han nu ut att få chansen att spela klart fler.

Detta då Manchester United är nära att förlänga både Mainoo och Maguires kontrakt.

För 20-åringen handlar det om en deal fram till sommaren 2031 och för 33-åringen ska avtalet handla om ett årslångt kontrakt med en option på ytterligare ett år.

Enligt uppgifterna ska samtal om en förlängning vara påbörjad med båda spelarna.