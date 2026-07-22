Attacken mot stjärnan: ”Blodbad i omklädningsrummet”

Jhon Durán är klar för Benfica.

Colombianen har på 18 månader representerat fyra klubbar innan flytten till Portugal – och Aston Villa-ikonen Gabriel Agbonlahor är inte imponerad över tiden i Premier League.

– Han orsakade ett blodbad i omklädningsrummet, säger han om Durán i Aston Villa.

Jhon Durán. Foto: Alamy

Det var 2023 som Aston Villa värvade en tonåring från Chicago. Jhon Durán spåddes en lysande framtid i Premier League men trots tolv mål på 55 matcher lämnade han för Cristiano Rolandos saudiska klubb Al Nassr i januari 2025.

Sedan dess har colombianen varit på lån i såväl Fenerbahce som Zenit – och i går blev det klart att anfallaren lånas ut till Benfica.

– Han är 22 år gammal, se vad som hänt med honom senaste 18 månaderna, säger en skeptisk Gabriel Agbonlahor.

”Dåliga ägg”

Den forne engelska landslagsmannen gjorde 76 mål på 341 matcher i Aston Villa mellan 2005 och 2018 och den i dag 39-årige Birminghamsonen vill inte se Durán tilbaka i klubben.

– Nej. Jag tror att han orsakade ett blodbad i omklädningsrummet. Ibland är spelare dåliga ägg, och det var bra gjort av Unai Emery (managern) för att han fick ut honom, säger Agbonlahor enligt Talksport och fortsätter:

– När Jhon Durán lämnade Aston Villa var alla lite irriterade men managern gjorde rätt sak.