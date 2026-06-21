AVSLÖJAR: AIK vill köpa loss Sirius-talangen

AIK ser ut att rusta upp i försvaret.

Solnaklubben vill köpa loss mittbacken Isaac Yawe Höök, enligt uppgifter till FotbollDirekt.

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AIK är precis som resten av lagen i allsvenskan på uppehåll. ”Gnaget” ligger på en tiondeplats i tabellen och ser nu ut att rusta upp i backlinjen.

Enligt uppgifter till FotbollDirekt vill AIK köpa loss 19-årige Isaac Yawe Höök från de allsvenska serieledarna IK Sirius. Mittbackstalangen är för närvarande utlånad till IF Karlstad i Ettan Norra.

FD kan samtidigt avslöja att Sirius vill behålla Yawe Höök och ser helst att han återvänder för att slå sig in i Uppsalalaget till nästa säsong.

19-åringens låneavtal med Karlstad sträcker sig till och med 2026. Den här säsongen har han noterats för en assist på sex framträdanden i Ettan Norra.

Isaac Yawe Höök, som även kan spela på högerbackspositionen, har gjort inhopp för Sirius i både allsvenskan och svenska cupen. Hans kontrakt där löper ut efter 2028.