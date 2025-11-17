AVSLÖJAR: AIK vill säkra jättetalangen – öser in mål 

AIK fortsätter att satsa ungt. Nu är ännu ett spännande akademi-namn på väg mot ett A-lagskontrakt.

Enligt FotbollDirekts uppgifter handlar det om 18-årige anfallaren Sixten Gustafsson.

Foto: Bildbyrån

AIK kommer från ett år som böljat fram och tillbaka av intryck – och som inte minst har handlat om att släppa fram unga nya namn.

Och efter sådana som Andreas Redkin, Kevin Filling, Yannick Geiger och Fredrik Nissen så är nu ännu ett på gång.

Enligt uppgifter till FotbollDirekt så talar mycket för att Sixten Gustafsson, 18, inom kort erbjuds ett A-lagskontrakt.

Gustafsson beskrivs som en hänsynslös forward och har även en statistik som imponerar stort.

I fjol gjorde han hela 14 mål på fem matcher i ligacupen och i år fyra stycken på tio matcher i P19.

Men det kanske viktigaste – i slutet av säsongen fick han för första gången en plats i truppen i bortamötet med Elfsborg.