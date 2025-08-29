AVSLÖJAR: AIK:s beslut – släpper supertalangen

AIK sitter på ett spännande namn i det förra Danmarks-proffset.

Enligt FotbollDirekts uppgifter är det nu klart att Aaron Stoch Rydell lånas resten av säsongen till Karlbergs BK.

AIK-talangen Aaron Stoch Rydell spenderade våren på lån hos Gefle IF.

Totalt noterades 18-åringen då för sex framträdanden i ettan-klubben.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att det blir ett miljöombyte för talangen under hösten.

Enligt FD:s uppgifter så kommer nämligen Stoch Rydell att lånas ut till Karlbergs BK över hösten.

18-åringen spenderade även förra hösten på lån hos Karlberg och noterades då för två framträdanden.

Han har kontrakt med AIK över över nästa år och hittills har det blivit två allsvenska framträdanden för honom sedan han plockades in från Nordsjälland vintern 2024.