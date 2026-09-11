AVSLÖJAR: Allsvenska klubbar jagar Nhome Daneyl

Nhome Daneyl, 18, är eftertraktad.

Enligt uppgifter till FotbollDirekt visar Elfsborg och Häcken intresse för honom.

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Nhome Daneyl gjorde superettan-debut i april 2026. 18-åringen är fostrad i Nordic United och har den här säsongen svarat för två framspelningar på 15 matcher.

– Det var roligt att tränaren gav mig förtroendet att få spela från start. Jag är glad. Det var tufft, men det var riktigt roligt att köra 90 minuter, sa Nhome Daneyl till LT-sporten efter sin debut.

Enligt uppgifter till FotbollDirekt har ytterbacken imponerat så pass mycket att allsvenska klubbar har fått upp ögonen för honom.

Både IF Elfsborg och BK Häcken är ute efter Daneyl. FD kan dessutom avslöja att Elfsborg visade intresse för honom redan i somras – men Boråsklubben gick för Alexander Jensen i stället.

Nhome Daneyl skrev A-lagskontrakt med Nordic United inför säsongen 2025 och har gjort totalt två mål och två assist på 27 matcher.

Södertäljeklubben ligger på en sjätteplats i superettan efter 23 matcher.