AVSLÖJAR: Allsvenska klubbar vill ta honom från Djurgården

Ett av Djurgårdens mest profilerade unga namn är Ahmed Saaed.

Men frågan är om han stannar?

Flera utländska klubbar har nämnts och enligt FotbollDirekts uppgifter visar nu även allsvenska klubbar intresse.

Foto: Bildbyrån

Ett allt mer uppmärksammat ungt namn i Djurgården är 17-årige yttern Ahmed Saaed.

Dels för att han leder skytteligan i allsvenska p19 men också för a-lagsdebuten mot Norrköping i slutet av augusti. Totalt sett två inhopp och lika många målgivande passningar.

Tidigare den här månaden imponerade han även med mål i p17-landskamperna mot Wales och Kroatien.

Sedan en tid tillbaka uppges nu hans framtid i Djurgården som osäker och några förhandlingar om ett nytt kontrakt pågår inte.

FotbollDirekt har även nyligen skrivit om intresse från både AZ och Sparta Prag.

Men det handlar inte enbart om utländska alternativ.

Enligt nya uppgifter till FD så visar även två stycken toppallsvenskar ett konkret intresse som även uppges vara framfört till talangens representanter.



Ahmed Saeed har kontrakt med Djurgården till och med kommande sommar.

Saeed har noterats för två framträdanden för Djurgården i allsvenskan den här säsongen, det har blivit två assister under de matcherna för talangen