AVSLÖJAR: Alternativen för Guidetti – vill lägga bud 

John Guidetti lämnar AIK. Det har stått klart en tid, samtidigt som 33-åringen har visat osäkerhet kring sin framtid – fortsätta eller lägga av?

Nu kan FotbollDirekt avslöja att klubbar vill presentera bud.

Frågan är om vi verkligen har sett det sista av en av de mest uppmärksammade svenska fotbollskarriärerna under den senaste tioårsperioden?

Det har hunnit gå ett par veckor sedan John Guidetti sa adjö till AIK i den allsvenska avslutningen inför 30 000 åskådare.

Beslut om framtiden dröjer nu för det förra La Liga-proffset men enligt FotbollDirekts uppgifter saknas det inte möjligheter till en fortsättning.

Enligt vad FD erfar finns det redan nu konkret intresse från flera olika håll.

Från Sverige.

Från syd-Europa.

Från Sydamerika.

Från Mellanöstern.

I nuläget uppges emellertid svaret från Guidetti-hållet vara att han vill ha mer betänketid för att invänta eventuellt fler alternativ närmare nästa transferfönster kring årsskiftet.

Det är inte länge sedan stjärnan visade genom FD hur han själv funderar över sin framtid.

”Det stämmer. Det finns flera alternativ om jag vill välja att fortsätta”.

Guidetti blev även mer direkt kring möjliga alternativ och nämnde själv då Brasilien.

”Jag har faktiskt alltid haft en hemlig dröm om att få spela fotboll i Brasilien. När jag började spela fotboll så var brassarna de bästa i världen och pappas morfar kom därifrån, så det har liksom alltid känts rätt, som att det finns en connection, som en del av mina rötter”.

”Så även om jag inte längre är aktuell för spel på någon högsta nivå där borta, så är det ändå en kär gammal pojkdröm som finns kvar inne i mig, den om att få spela på en tredje kontinent”.