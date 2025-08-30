AVSLÖJAR: Armin Culum säljs – flyttar till Nederländerna

Armin Culum flyttar utomlands.

FotbollDirekt kan nu avslöja att Willem II köper loss yttern.

Detta trots konkurrens från allsvenska klubbar och klubbar i danska högstaligan.

Video Spelarna i superettan: ”De tar klivet upp i allsvenskan”

Armin Culum lämnade AFC Eskilstuna för Trelleborgs FF vintern 2024.

Sedan dess har det blivit sju mål och tre assist på 51 matcher för yttern i superettan-klubben och FotbollDirekt kan nu avslöja att han går vidare i karriären.

Enligt FotbollDirekts uppgifter så är Trelleborgs FF överens med nederländska Willem II om en övergång och sker inget oförutsett så presenteras han inom kort.

FotbollDirekt har vidare uppgifter på att den nederländska klubben inte varit ensamma i racet om Culum.

Det ska även ha funnits intresse från allsvenska klubbar samt klubbar i den danska högstaligan men Culum väljer nu att flytta till Nederländerna.

21-årignen har enligt FD:s uppgifter skrivit på ett treårskontrakt med klubben som åkte ur Eredivisie och målsättning för klubben, som spenderat majoriteten av tiden i högsta serien de senaste tio åren, är att studsa tillbaka direkt.