AVSLÖJAR: Bajen ser över alternativ – kan plocka in schweizare

Hammarby har enligt FotbollDirekts uppgifter nyligen testat målvakten Tyron Zecchin-Matuta.

Den italiensk-schweiziska 27-åringen uppges ha imponerat på grönvitt.

Bildmontage, Sportchef Mikael Hjelmberg och Warner Hahn. Foto: Bildbyrån

Hammarby ser över olika alternativ på målvaktssidan inför sommarfönstret. Enligt uppgifter har Stockholmsklubben haft målvakten Tyron Zecchin-Matuta, 27, på plats.

Den schweiziska spelaren, som har rötter i Italien och sitter på dubbla medborgarskap, befinner sig just nu i Stockholm och är tillgänglig som fri spelare efter att ha lämnat IFK Haninge. 27-åringen har en bakgrund i FC Lausanne-Sports akademi och var tidigt inne i klubbens A-lagsmiljö (där nu Theo Bergvall huserar).

Sedan dess har han samlat på sig värdefulla erfarenheter från flera europeiska fotbollsmiljöer, bland annat i Italien, Schweiz, Spanien och Frankrike. På hans CV finns erfarenhet från klubbar som Brescia, FC Sion, Rayo Majadahonda och Paris FC.

Har imponerat på träning

Hammarby uppges enligt FotbollDirekts uppgifter ha fått ett fint intryck av Zecchin-Matuta och nu återstår det att se vad sportchef Mikael Hjelmberg och den sportsliga staben lutar åt.

Warner Hahn. Foto: Bildbyrån

I dagsläget är Warner Hahn ohotad etta som en av allsvenskans bästa målvakter och bakom sig som tvåa finns Felix Jakobsson, den 26-åriga skåningen som kom till ”Bajen” från Sandviken inför i fjol.

Enligt vad FotbollDirekt erfar finns det även intresse från både den högsta och näst högsta österrikiska divisionen kring Zecchin-Matuta.