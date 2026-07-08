IFK Göteborg måste (!) sälja Rockson Yeboah – nu.

Det menar FotbollDirekts Fredrik de Ron.

– Det är en total säkerhetsrisk, säger han i Direkt-studion.

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Rockson Yeboah. Foto: Bildbyrån

Den unge mittbacken från Ghana har blivit ansiktet utåt för IFK Göteborgs tunga defensiva vår och trots ett antal fina prestationer under säsongsinledningen har 21-åriga Rockson Yeboah fått hård kritik för sitt försvarspel.

I klassikermötet mot AIK i helgen, där ”Blåvitt” förlorade med 2–1, blev Yeboah åter igen föremål för kritik när han stoppade en kontring från ”Gnagets” Axel Kouame – men undvek ett rött kort. Till och med IFK Göteborgs assisterande tränare Joachim Björklund riktade kritik mot försvarsspelet och öppnade för defensiv förstärkning i sommarens transferfönster.

– Han (Yeboah) blandar och ger, så att säga, säger FotbollDirekts Mattias Eckerman i Direkt-studion.

Rockson Yeboah. Foto: Bildbyrån

”Det här går inte”

Med åldern på sin sida och en råtalang i bagaget har Rockson Yeboah däremot kopplats ihop med en flytt från ”Blåvitt” för en stor summa pengar.

– Sälj honom så fort som möjligt. Det är en total säkerhetsrisk att ha i den där backlinjen. Han har ändå visat så pass mycket kvalitet så att ”Blåvitt” kommer att kunna få ut en slant för honom, han är ung och har en hög höjd, men han är totalt oslipad. Sälj så fort som möjligt. Få ut max betalt och släpp honom för det där går inte, säger Fredrik de Ron och fortsätter:

– Han är inte ensamt ansvarig för att ”Blåvitt” inte kan försvara, men det blir väldigt tydligt att han går bort sig några gånger per match och det kan straffa rätt hårt. Han ska också vara utvisad i den här matchen, vilket bara blir vatten på kvarnen.