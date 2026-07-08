Zlatans kupp: ”Ny VD”

Zlatan Ibrahimović är ny VD för Fox Sports.

I alla fall om man frågar 44-åringen själv.

Zlatan Ibrahimovic. Foto: Alamy

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Den svenska landslagsikonen Zlatan Ibrahimović fortsätter att skapa rubriker. 44-åringen är VM-expert i amerikanska Fox Sports och har gjort storsuccé bland tittarna i USA, men Ibrahimović har också varit föremål för en del kritik. Han försvarade bland annat den hävda avstängningen av USA:s Folarin Balogun, något som rörde upp starka känslor hemma i Sverige.

Nu har Ibrahimović tagit till ett nytt knep. Han är nämligen ny VD för miljardföretaget Fox Studios. I alla fall om man frågar honom själv.

Under natten till onsdag (svensk tid) publicerade 44-åringen ett klipp på sina sociala medier där han skrev: ”Ny VD för Fox Studios”. I samma klipp ses en Zlatan Ibrahimović iklädd solglasögon som rullas på ett podium av tre studiomedarbetare.

Videon, som är ett uppenbart skämt från Ibrahimović håll, har fått stor spridning på sociala medier. Bland annat Fox Sports själva har kommenterat med en förvånad emoji.

Fox Studios värderas till omrking 71,3 miljarder dollar (motsvarande nästan 700 miljarder kronor).