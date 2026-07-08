Egypten kräver utredning: ”Fifa vill ha kvar Messi”

Egypten rasar efter åttondelsförlusten.

Enligt flera medier har förbundet lämnat in ett klagomål och kräver utredning.

– Vi har lämnat in ett officiellt klagomål mot domarteamet, säger förbundspresidenten Hany Abo Rida.

Bildmontage, Lionel Messi och Hossam Hassan. Foto: Alamy

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Egypten såg ut att vara på väg mot en megaskräll mot självaste Argentina. Sedan rasade allt och Lionel Messis gäng vände till 3–2 i slutminuterna.

På vägen dit åkte Egypten på ett bortdömt 2–0-mål och under tilläggstiden ropade underdogen på straffspark utan att få gehör från den franska domaren Francois Letexier. Nu rapporterar flera medier att Egypten kommer att skicka in ett klagomål till Fifa. Dessutom kräver nationen att Argentina utesluts från VM 2026.

– Vi har lämnat in ett officiellt klagomål mot domarteamet och vi har krävt en utredning, säger den egyptiska förbundspresidenten Hany Abo Rida enligt egyptisk media.

Rasar mot Fifa

Efter åttondelsförlusten var känslorna starka. En som var extra arg var Egyptens förbundskapten Hossam Hassan, som gick till hård attack mot Fifa.

– Det kan handla om marknadsföring. De (Fifa) vill ha ett VM med de regerande mästarna, de vill ha kvar Messi i turneringen, sa han efter matchen.

Förbundskapten Hossam Hassan och domaren François Letexier. Foto: Alamy