Sandvikens glädje: ”Betydande tillskott”

Mjällby har sålt Ludwig Malachowski Thorell.

Då jublar superettan-klubben Sandviken.

”Affären innebär ett betydande tillskott”, skriver klubben i ett uttalande.

Ludwig Malachowski Thorell. Foto: Bildbyrån

Affären hade varit på gång ett bra tag, men i går, tisdag, stod det klart att Mjällby AIF säljer den 21-åriga mittfältsstjärnan Ludwig Malachowski Thorell till Basel i Schweiz. Enligt Expressen landar affären på omkring 27 miljoner kronor i fast övergångssumma, vilket är Mjällbys största försäljning någonsin.

Men det är inte bara Mjällby som det regnar miljoner över. Även Sandvikens IF i superettan jublar efter försäljningen.

Miljonregn

Malachowski Thorell representerade Sandviken under 2024 innan han lämnade för Mjällby. Nu bekräftar superettan-klubben att Maif:s försäljning av 19-åringen innebär ett ”betydande tillskott” i form av en vidareförsäljningsklausul.

”Ex-SIF:aren Ludwig Malachowski säljs från Mjällby AIF till schweiziska FC Basel och vi kan meddela att affären innebär ett betydande tillskott till Sandvikens IF tack vare en vidareförsäljningsklausul”, skriver Sandviken i ett uttalande.

ℹ️ Ex-SIF:aren Ludwig Malachowski säljs från Mjällby AIF till schweiziska FC Basel och vi kan meddela att affären innebär ett betydande tillskott till Sandvikens IF tack vare en vidareförsäljningsklausul.



Vi önskar Ludwig all lycka i Schweiz! pic.twitter.com/dSGA0VjhJX — Sandvikens IF (@SandvikensIF) July 7, 2026

Hur stor klausulen var framgår inte av uttalandet, men enligt praxis ligger liknande klausuler på mellan 10-20 procent av övergångssumman.