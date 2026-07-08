Sandvikens glädje: ”Betydande tillskott”
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Mjällby har sålt Ludwig Malachowski Thorell.
Då jublar superettan-klubben Sandviken.
”Affären innebär ett betydande tillskott”, skriver klubben i ett uttalande.
Affären hade varit på gång ett bra tag, men i går, tisdag, stod det klart att Mjällby AIF säljer den 21-åriga mittfältsstjärnan Ludwig Malachowski Thorell till Basel i Schweiz. Enligt Expressen landar affären på omkring 27 miljoner kronor i fast övergångssumma, vilket är Mjällbys största försäljning någonsin.
Men det är inte bara Mjällby som det regnar miljoner över. Även Sandvikens IF i superettan jublar efter försäljningen.
Miljonregn
Malachowski Thorell representerade Sandviken under 2024 innan han lämnade för Mjällby. Nu bekräftar superettan-klubben att Maif:s försäljning av 19-åringen innebär ett ”betydande tillskott” i form av en vidareförsäljningsklausul.
”Ex-SIF:aren Ludwig Malachowski säljs från Mjällby AIF till schweiziska FC Basel och vi kan meddela att affären innebär ett betydande tillskott till Sandvikens IF tack vare en vidareförsäljningsklausul”, skriver Sandviken i ett uttalande.
Hur stor klausulen var framgår inte av uttalandet, men enligt praxis ligger liknande klausuler på mellan 10-20 procent av övergångssumman.
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