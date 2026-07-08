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Ludwig Malachowski Thorell. Foto: Bildbyrån

Sandvikens glädje: ”Betydande tillskott”

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Fredrik de Ron
Webbredaktör
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Mjällby har sålt Ludwig Malachowski Thorell.
Då jublar superettan-klubben Sandviken.
”Affären innebär ett betydande tillskott”, skriver klubben i ett uttalande.

260418 Mjällbys Ludwig Malachowski Thorell under fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan Mjällby och Brommapojkarna den 18 april 2026 i Hällevik.
Ludwig Malachowski Thorell. Foto: Bildbyrån

Affären hade varit på gång ett bra tag, men i går, tisdag, stod det klart att Mjällby AIF säljer den 21-åriga mittfältsstjärnan Ludwig Malachowski Thorell till Basel i Schweiz. Enligt Expressen landar affären på omkring 27 miljoner kronor i fast övergångssumma, vilket är Mjällbys största försäljning någonsin.

Men det är inte bara Mjällby som det regnar miljoner över. Även Sandvikens IF i superettan jublar efter försäljningen.

Miljonregn

Malachowski Thorell representerade Sandviken under 2024 innan han lämnade för Mjällby. Nu bekräftar superettan-klubben att Maif:s försäljning av 19-åringen innebär ett ”betydande tillskott” i form av en vidareförsäljningsklausul.

”Ex-SIF:aren Ludwig Malachowski säljs från Mjällby AIF till schweiziska FC Basel och vi kan meddela att affären innebär ett betydande tillskott till Sandvikens IF tack vare en vidareförsäljningsklausul”, skriver Sandviken i ett uttalande.

Hur stor klausulen var framgår inte av uttalandet, men enligt praxis ligger liknande klausuler på mellan 10-20 procent av övergångssumman.

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