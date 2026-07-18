AVSLÖJAR: Bajen vinner dragkampen om supertalangen

Han är en av landets mest lovande spelare födda 2010.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att Hammarby vinner dragkampen om Kalmar FF:s Jakob Walldén.

Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg och klubbens tekniske chef Adrian Von Heijne. Foto: Bildbyrån

I fjol var Jakob Walldén som 15-åring med på Utvecklingslägret i Halmstad (tidigare Elitpojklägret) där landets bästa 15-åringar samlas.

Sedan dess har han växt ut till en av Sveriges mest intressanta och lovande spelare födda 2010 – och nu kan FotbollDirekt avslöja att smålänningen lämnar Kalmar FF för Hammarby.

Därmed vinner Bajen dragkampen mot Malmö FF, Elfsborg, IFK Göteborg och Brommapojkarna som alla ville ha Walldén till sin akademi.

Kontraktet med Hammarbys akademi är skrivet på tre år.