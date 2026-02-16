AVSLÖJAR: Blåvitt har kontaktats av flera klubbar

Rockson Yeboah har imponerat allt mer och intresset för den ghananske bjässen börjar röra på sig.

Enligt FotbollDirekts uppgifter kom flera utländska klubbar med förfrågningar under januari – men med nej från IFK Göteborgs håll.

Foto: Bildbyrån

Fjolåret skulle till sist ge Rockson Yeboah hans första allsvenska start mot Halmstad i oktober och sedan ännu en mot Djurgården på 3arena. Totalt sett skulle det bli spel i tolv seriematcher.

Nu börjar han mer och mer se ordinarie ut för IFK Göteborg och så sent som i 4-2-segern i helgen startade han. Nu ser stora möjligheter att torna upp sig inför sommaren och det står klart att han kommer att följas av flera utländska klubbar redan i stundande Svenska cupen.

Enligt FotbollDirekts uppgifter har Blåvitt kontaktats av flera utländska klubbar som kommit med förfrågningar om hur IFK ställer sig till en försäljning – men med svaret att det inte är aktuellt i vinter. Klubbarna uppges höra hemma i topp-5-ligorna.

Enligt vad FD erfar är målet med en transfer av 21-åringen omkring 55-60 miljoner kronor, och med det skulle han inte vara långt ifrån att bli allsvenskans dyraste mittback genom tiderna.

Yeboah anslöt till Blåvitt 2024 och sitter på ett kontrakt till och med 2028.