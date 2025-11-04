AVSLÖJAR: Elfsborg kniper jättetalang – har besökt konkurrent

Zaven Youssef kan vara ett namn som är värt att lägga på minnet.

I helgen debuterade han i Motala AIF och slog till med ett mål direkt.

FotbollDirekt kan även nu avslöja att 15-åringen är klar för IF Elfsborg.

Foto: Bildbyrån/ Skärmbild från Instagram.

Vintern 2021 värvade IF Elfsborg Ahmed Qasem från Motala AIF. Nu plockar Boråsklubben nästa guldklimp från Östgötaklubben.

FotbollDirekt kan nämligen nu avslöja att 15-årige Zaven Youssef kommer att lämna Motala AIF för IF Elfsborg.

Talangen kommer att flytta till Borås inför nästa säsong och kommer till en början att tillhöra något av Elfsborgs akademilag.

Zaven Youssef har redan fått en del rubriker den senaste tiden, detta efter att han i helgen fick chansen att debutera i A-laget för Motala AIF i kvalet till ettan mot Tvååkers IF.

Talangen tog även tillvara på chansen på bästa sätt, detta då han i matchens slutskede stod för ett mycket fint mål.

IF Elfsborg är dock inte ensamma om att ha visat intresse för 15-åringen. Enligt FotbollDirekts uppgifter så var andra allsvenska konkurrenter också intresserade av 15-åringen och han ska även ha besökt Hammarby.

15-årige Youssef jämförs redan nu som sagt med IF Elfsborgs rekordförsäljning Ahmed Qasem och likheterna mellan båda Motala-produkterna är flera.

Båda är vänsterfotade och kan utgå såväl från vänsterkanten som centralt i banan i offensiven. Qasem gjorde också sina första seniorminuter och mål som 15-åring i Motala i division 2, något som nu även Youssef gjort i och med helgens framträdande och fullträff.