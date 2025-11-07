AVSLÖJAR: Flera vill köpa loss MFF-stjärnan 

Malmö FF föll mot Panathinaikos i går kväll. Ännu ett tungt resultat för förra årets svenska mästare.

Mer positivt är det kring Sead Haksabanovic och nu uppges flera klubbar visa intresse.

Foto: Bildbyrån

Efter ett förlorat fjolår för Sead Haksabanovic så har han börjat visa sitt värde för Malmö FF. Det förra Celtic-proffset har imponerat allt mer i höst.

Skadeproblemen är historia och han ser för första gången på flera år ut att vara fysiskt bekymmersfri. Hans månader har under hösten gett åtta starter i nio matcher.

Och intresset för honom ser inte ut att ha minskat – trots ett par anonymare säsonger. Ett cv med närmare 300 seriematcher på seniornivå – vid bara 26 års ålder – sticker ut.

Serie A-intresset

Enligt FotbollDirekts källor finns nu flera klubbar från så väl Serie A och Ligue 1 med intresse. Enligt vad FD erfar är en av klubbarna Parma.

Vidare ska konkreta förfrågningar ha förts fram till Haksabanovic representanter men ännu inte till MFF. Ett par av dessa uppges även visa att bud kan bli aktuellt i januari.

Vilka pengar som kan bli aktuella framgår ännu inte men Celtic betalade tidigare 35 miljoner kronor för honom medan Malmö lade cirka hälften när han togs från Skottland.

Sead Haksabanovic har ett kontrakt fram till sommaren 2028.

Den här säsongen står han noterad tre mål och en assist på 28 tävlingsmatcher den här säsongen.



