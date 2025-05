AVSLÖJAR: Franska toppklubben jagar Dif-stjärnan

Djurgårdens Tobias Gulliksen är klubbens mest jagade spelare inför det kommande sommarfönstret.

Efter Europasuccén så ser den norska stjärnan nu ut att bli allt mer svår att behålla för Djurgården.

Tidigare i veckan kunde FD avslöja att Djurgården har mottagit ett första bud på Gulliksen.

Ikväll kommer uppgifter om att franska toppklubben Nice är en av klubbarna som jagar.



Ola Gustavsson – Moa Jansson

Tobias Gulliksen kom till Djurgården från Bodø/Glimt inför säsongen 2024. Han hade ett tungt första år men har nu växlat upp och blivit den succé Dif hoppades på när de köpte honom för rekordpengar, runt 20 miljoner kronor och därmed blev Djurgården dyraste någonsin.



För ett par veckor sedan kom nästa steg kring den norska stjärnan när hans agent Jim Solbakken bekräftade ett stort och tilltagande intresse för Tobias Gulliksen. Han bekräftade då FD:s uppgifter att det finns klubbar som är beredda att lägga runt 50 miljoner men konstaterade samtidigt att han hoppas på ännu mer pengar om han går under under sommaren.



– Det ska bli mer än så. Jag har mycket stor respekt för Bosse Andersson så det är viktigt att det här blir en bra affär. Tobias är Djurgårdens dyraste spelarköp och det ska märkas den dagen han säljs. Vi ska jobba tillsammans för att det här ska bli riktigt bra, sa Jim Solbakken till FotbollDirekt då.



FD kunde tidigare i veckan avslöja att Djurgården har mottagit ett första bud på 21:åringen.



Nu under söndagskvällen har FD från säkra källor fått uppgifter om att franska toppklubben Nice är stor aktör som har visat intresse för Gulliksen. Intresset från fransmännen beskrivs som absolut konkret och kontakter är pågående.



Nice slutade på en fjärdeplats i Ligue 1 under säsongen 24/25.



Tobias Gulliksen står noterad för 11 mål och 12 assist på 60 matcher i Djurgården.



FOTNOT: FotbollDirekt har sökt Bosse Andersson under kvällen för en kommentar.