AVSLÖJAR: Gais visar intresse för Gigovic
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Ervin Gigovic, 22, är eftertraktad.
Enligt uppgifter till FotbollDirekt visar Gais intresse för Helsingborgsstjärnan.
Ervin Gigovic har gjort en formstark vår i superettan. Den 22-årige mittfältaren har svarat för fem mål och en framspelning på 14 matcher i Helsingborgs IF.
Nu har Gigovics succé i superettan uppmärksammats i allsvenskan. Enligt uppgifter till FotbollDirekt visar Gais intresse för HIF-stjärnan.
Göteborgsklubben, som ligger på 19 poäng efter 13 spelade matcher, har haft skadebekymmer på det offensiva mittfältet. Både Kevin Holmén och Gustav Lundgren är långtidsskadade – och nu tittar Gais på Gigovic som ett alternativ.
Ervin Gigovic skrev A-lagskontrakt med Helsingborg 2023 och har gjort totalt nio mål och åtta assist på 99 matcher i klubben.
Hans nuvarande avtal med Skåneklubben sträcker sig till och med 2027.
Helsingborg ligger nia i superettan.
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