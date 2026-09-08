BK Häcken var nära på att göra en storaffär under deadline day.

Enligt uppgifter till FotbollDirekt ville en MLS-klubb värva yttern för cirka 57 miljoner kronor.

Övergången kollapsade då spelaren valde att tacka nej.

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Tidigt på sommarfönstret sålde BK Häcken mittfältsstjärnan Silas Andersen till Sporting i Portugal. Hisingsklubben bekräftade att det var deras största försäljning någonsin.

Enligt uppgifter till FotbollDirekt var Häcken på håret att göra ytterligare en stor affär under sommarens transferfönster. Häcken och en klubb i MLS var överens om en övergång för forwarden Adrian Svanbäck. Prislappen som var aktuell låg på sex miljoner dollar, vilket motsvarar cirka 57 miljoner kronor.

Därför sprack affären

Det amerikanska transferfönstret stängde den 2 september och var en anledning till att övergången kollapsade. Då det var deadline day i USA var det ett för stort beslut att ta med så kort varsel för Svanbäck – och han valde att tacka nej.

22-åringen har svarat för starka siffror den här säsongen i ett Häcken som kämpar om topplaceringar i allsvenskan. Han noteras för fyra mål och fem assist på 20 ligamatcher.

Svanbäcks avtal med Häcken sträcker sig till och med 2029.