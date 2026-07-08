Zinedin Smajlovic har sålts i en rekordaffär.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att Sandefjord vill ersätta mittbacken med Östersunds Abodi Qasem.

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Det stod nyligen klart att norska Sandefjord säljer mittbacksgiganten Zinedin Smajlovic till Olympiakos. Enligt uppgifter landade affären på totalt 66 miljoner kronor, vilket innebär en rekordövergång för den norska klubben.

FotbollDirekt har tidigare rapporterat att en norsk klubb visat intresse för Östersunds defensive talang Abodi Qasem, 19.

Nu kan FD avslöja att det är just Sandefjord som lagt ett bud på svensken, och för en dialog med ÖFK.

Sandefjord ser Qasem som en rak ersättare till Smajlovic som har lämnat. 19-åringen anslöt till Jämtlandsklubben inför säsongen och har hittills gjort åtta framträdanden i superettan.

Tidigare har FotbollDirekt även redogjort för intresse i allsvenskan och danska högstaligan. Hans avtal med Östersund löper ut efter 2027.