AVSLÖJAR: Flera klubbar följer Qasem – bud har nobbats

Östersunds Abodi Qasem är eftertraktad.

Enligt uppgifter till FotbollDirekt följs talangen av allsvenska och danska klubbar.

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Abodi Qasem, 19, anslöt till Östersunds FK inför säsongen. Något FotbollDirekt kunde avslöja i fjol. I år har försvarslöftet noterats för sju framträdanden i superettan.

Jämtlandsklubben ligger för närvarande på en nionde plats i tabellen efter 13 matcher.

Qasem har redan gjort ett avtryck hos flera klubbar. Enligt uppgifter till FotbollDirekt har en norsk klubb presenterat ett bud för ÖFK – men som har nobbats.

Vidare kan FD avslöja att 19-åringen följs på nära håll av klubbar i allsvenskan och danska ligan. I den senaste matchen mot IFK Norrköping fanns det representanter på plats för att titta på honom.

Qasems kontrakt med ÖFK sträcker sig över 2027.