AVSLÖJAR: Kalmar FF tar gambisk supertalang

Kalmar FF stärker sin linje från Afrika.

Efter flera storaffärer därifrån så står det nu, enligt FotbollDirekts uppgifter, klart att gambiske anfallaren Amara Camara skriver på.

Foto: Bildbyrån/Skärmdump Instagram

Kalmar FF gör allsvensk comeback och gör det med flera spännande nyförvärv och inte minst en färsk 30- miljonersaffär med Gibril Sosseh till Slavia Prag.

Det var den andra stora försäljningen inom loppet av ett år och Vince Osuji till Belgien för nära 40 miljoner kronor.

Och nu kommer det mer av högt ansett från samma kontinent.

Den här gången handlar det om Gambia och Amara Camara.

Så sent som i slutet av förra månaden rapporterade Barometern i Kalmar om att anfallaren gjorde ett fjärde besök hos smålänningarna när han tränade med klubben under träningslägret i Spanien.

Enligt vad FotbollDirekt erfar så har nu Kalmar erbjudit Camara kontrakt som kommer att skrivas när han fyller 18 år i sommar den 4 juli.

Det här är en spelare som just nu spelar i Real de Banjul och enligt tidigare uppgifter finns även intresse från europeiska klubbar som Monaco och spanska Valladolid.