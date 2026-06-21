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Foto: Bildbyrån

AVSLÖJAR: Lagkaptenen överens med norsk klubb

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Nilo Ek
Webbredaktör
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Ali Suljic, 28, lämnar Östersunds FK.
Enligt uppgifter till FotbollDirekt är lagkaptenen överens med norska Egersund.

Östersunds Ali Suljic under fotbollsmatchen i Superettan mellan Varberg och Östersund den 24 augusti 2025 i Varberg.
Foto: Bildbyrån

Ali Suljic är lagkapten i Östersunds FK som den här säsongen har blandat vinster och förluster i superettan. Jämtlandsklubben har tagit 19 poäng på 12 matcher och ligger på en sjundeplats.

Nu ser ÖFK ut att bli av med sin mittbackskugge. Enligt uppgifter till FotbollDirekt kommer Suljic att lämna superettan. 28-åringen är överens med Egersunds IK som spelar i den norska andradivisionen.

Egersund ligger på en elfteplats i OBOS-ligaen.

Suljics nuvarande avtal med Östersund sträcker sig till och med 2026 och har gjort totalt 66 framträdanden i klubben. Suljic har tidigare representerat Brommapojkarna, AFC Eskilstuna och Helsingborg.

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