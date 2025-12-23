AVSLÖJAR: ÖSK nära lösning med Mjällby

Örebro SK är nära att värva.

Enligt FotbollDirekts uppgifter pågår förhandlingar om ett lån med Mjällbys Manassé Kosu.

Foto: Bildbyrån

En defensiv mittfältare är aktuell Örebro SK. Efter att förra säsongen ha varit utlånad från Mjällby AIF till finländska FC Jaro så är nu Manassé Kosu på väg till ÖSK i Superettan.

Parterna uppges förhandla och en lösning om ett lån uppges vara på gäng.

Manassé Kosu kom till Mjällby från Östers IF under sommaren 2024. Hans kontrakt med årets SM-guldvinnare sträcker sig över säsongen 2028.



Kusu har gjort flera svenska landskamper på ungdomsnivå och han har även representerat IFK Norrköping och IF Sylvia.