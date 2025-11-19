AVSLÖJAR: Punktmarkeras av flera klubbar – miljonregn för AIK

Lamine Dabos framgång fortsätter.

Enligt FotbollDirekts uppgifter är nu AIK:s förra skrällaffär högaktuell för en flytt till Serie A.

Priset kan dubblas jämfört med vad han såldes för.

Foto: Alamy / Bildbyrån

Från AIK i fjol till The Championship i England – för 50 miljoner kronor. Lamine Dabos övergång till Luton förra hösten är en av de mest överraskande affärer vi har sett från den allsvenska fotbollen.

Tänk bara på hur han inledningsvis dömdes ut när han kom till Sverige, på grund av brist på meriter och endast spel i spanska division 5.

Men vilken upprättelse han och AIK skulle få när han förra sommaren såldes och blev en av Stockholmsklubbens dyraste genom tiderna. Efter en tveksam start på säsongen har mittfältaren i dag en ledande position i Luton och det börjar på allvar hända större saker kring 21-åringen.

Följs av Serie A-klubbar

Enligt FotbollDirekts källor följs Dabo löpande på plats av flera Serie A-klubbar och FD har tidigare skrivit om intresse från Cremonese.

Enligt vad FotbollDirekt erfar är bud till Luton på gång på mellan 85-100 miljoner kronor. Blir den typen av nivå verklighet uppges AIK ha 15-20 procent i vidareförsäljning och kan med andra ord bli ett tiotal miljoner rikare.

Lamine Dabo har gjort tio matcher i League One i år. Luton ligger på åttondeplats efter 15 omgångar.