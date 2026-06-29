Árnor Sigurdsson, 27, har lämnat Malmö FF efter en misslyckad sejour.

Enligt FotbollDirekts uppgifter betalade MFF över tio miljoner kronor – enbart i sign-on.

Här är detaljerna i kontraktet.

Bildmontage, Arnor Sigurdsson och Daniel Andersson. Foto: Bildbyrån

När han anslöt till Malmö FF i februari 2025 kom den 27-åriga islänningen Árnor Sigurdsson, då 25, som ett prestigefyllt nyförvärv. Den offensiva spetsspelaren hade då tillhört den engelska klassikerklubben Blackburn Rovers i andraligan The Championship, men efter åtta mål, fem assist, 41 matcher och flera skador revs kontraktet under vintern 2025 och MFF kunde värva Sigurdsson utan att betala en övergångssumma till den engelska klubben.

Enligt FotbollDirekts uppgifter var det däremot ingen smärtfri prestigevärvning av skåningarna. Sigurdsson var nämligen inte alls intresserad av en återkomst till Sverige och allsvenskan, trots att det vid den tiden ryktades kraftigt om intresse från både MFF, Djurgården och IFK Norrköping. Även några av Danmarks största klubbar, FC Köpenhamn, Bröndby och Midtjylland var med i kampen om att värva 27-åringen.

Det som blev avgörande var ett personligt möte med den dåvarande sportchefen, nu fotbollschef, Daniel Andersson. Enligt FotbollDirekts uppgifter var intrycket av Andersson och MFF som klubb som fick Sigurdsson att tänka om och till sist landa i en återkomst till allsvenskan. Han kritade på för tre år med den himmelsblå klubbnen den 19 februari 2025.

Daniel Andersson. Foto: Bildbyrån

Kontraktet: 20 000 000 kronor

Men även om värvningen var gratis i form av övergångssumma till Blackburn spenderade Malmö FF stora pengar på att få den isländske stjärnan till Skåne. Enligt flera initierade källor betalade MFF omkring 12 miljoner kronor i bara sign-on-bonus.

Dessutom låg Árnor Sigurdssons lön på omkring 200 000 kronor i månaden vilket gjorde honom till en av allsvenskans bäst betalda spelare. Det är fortsatt oklart exakt hur kontraktets bonus-stege såg ut men över en treårsperiod uppges avtalet varit värt totalt hela 20 miljoner kronor.

Totalt gjorde Sigurdsson 27 matcher för Malmö FF. I år stod islänningen för bara fyra framträdanden och noterades för 106 minuters speltid totalt. 27-åringen är klar för en flytt till Kalamata FC som är nykomling in den grekiska högstaligan. Han har tidigare representerat bland annat IFK Norrköping över två sejourer och den ryska storklubben CSKA Moskva.