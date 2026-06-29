Arnór Sigurdsson lämnar Malmö FF.

Floppspelaren säljs till grekiska Kalamata FC efter bara 27 matcher.

– Det här är bästa lösningen för alla parter, säger sportchef Philip Berglund.

Arnor Sigurdsson. Foto: Bildbyrån

Han anslöt som ett prestigeförvärv inför 2025. Nu lämnar 27-åriga Arnór Sigurdsson Malmö FF efter bara 27 matcher för klubben. Under måndagen meddelar MFF att man kommit överens om en försäljning av den isländska spelaren till Kalamata FC som är nykomling i den grekiska högstaligan.

– Vi har varit tydliga med att Malmö FF står inför en sportslig strategisk riktningsförändring, där truppen generellt sätt ska bli både yngre och mindre. Med det i ryggen och utifrån det karriärsskede som Arnór befinner sig i samt hur mycket speltid han haft här hos oss så är vi överens om att det här är bästa lösningen för alla parter. Vi önskar Arnor stort lycka till i Grekland, säger MFF:s nya sportchef Philip Berglund i ett uttalande.

🗞️ Malmö FF är överens med grekiska Kalamata FC om en övergång för Arnór Sigurdsson.



Tack för din tid i MFF och lycka till, Arnór!



🔗 https://t.co/uY9BGD1fr2 pic.twitter.com/qILxOBxH4x — Malmö FF (@Malmo_FF) June 29, 2026

Spelat 100 minuter

Sigurdsson anslöt till Malmö FF i februari 2025 från den engelska andraligaklubben Blackburn. Totalt blev det 27 matcher i den himmelsblå tröjan. I år har 27-åringen bara gjort fyra framträdanden i allsvenskan och det har totalt blivit 106 spelade minuter.

Árnor Sigurdsson har tidigare representerat klubbar som IFK Norrköping under två sejourer, CSKA Moskva och Blackburn.