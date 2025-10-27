AVSLÖJAR: Supertalangen lämnar Djurgården 

Den spännande mittbacken Philip Rolke, 19, kommer att lämna Djurgården.

Enligt FotbollDirekts uppgifter blir det ingen förlängning för det förra Schweiz-proffset.

Foto: Bildbyrån

Djurgården har under året släppt flera spännande unga namn. En är Warren Ngana, 16, till tyska RB Leipzig och ett annat som nämnts på väg bort är den ett år äldre Ahmed Saeed.

I dag uppges även Philip Rolke, 19, lämna. Enligt FotbollDirekts uppgifter kommer mittbacken inte att erbjudas ett nytt kontrakt när det nuvarande går ut vid årsskiftet. Det uppges vara en lösning i samförstånd mellan parterna.

Philip Rolke. Foto: Bildbyrån

Rolke kommer från ett tyngre år där han har haft svårt att övertyga under lånesejourer hos så väl Horsens i Danmark som i Östersunds FK.

Den svenske juniorlandslagsmannen har tidigare tillhört den schweiziska storklubben FC Basel och beskrivs som en snabb mittback som är stark i man-mot-man, samt i huvudspelet.

19-åringen har fortsatt inte gjort debut för Djurgården.