IK Sirius har under sommaren plockat in flera unga spelare.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att ett ungt namn lämnar Uppsalaklubben.

Johan Brådenmark är enligt FD:s uppgifter klar för Norrby IF.

Uppsalaklubben IK Sirius har i sommar förstärkt truppen med spännande namn som Neo Jönsson och Finlay Neat. Samtidigt kan FotbollDirekt avslöja att ett annat ungt namn är på väg att lämna.

FotbollDirekt kan nu avslöja att 19-årige Johan Brådenmark kommer att lämna Uppsalaklubben för ettan-klubben Norrby IF. Enligt uppgifterna kommer han att skriva på ett flerårigt avtal med Boråsklubben och det hela väntas bli klart inom kort, förutsatt att inget oförutsett inträffar.

Borås Tidning har tidigare rapporterat om Norrbys intresse för Brådenmark, men affären uppges nu enligt FotbollDirekts källor vara så gott som klar.

Under året har 19-åringen varit utlånad till Gefle IF och där har han noterats för en assist på tre matcher.