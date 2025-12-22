AVSLÖJAR: Tar tidigare spännande Gais-anfallaren
Ett av ettan-fotbollens mest spännande namn är nu klar för superettan.
Det är den tidigare Gais-anfallaren Liam Björninger som uppges mycket nära ett kontrakt med Norrby.
Ett tag i våras hade han det vassaste målsnittet i Ettan Södra och låg bakom stora delar av att Torslanda gick med i toppstrid. Nu är Liam Björninger mycket nära ett klubbyte.
Enligt FotbollDirekts uppgifter presenteras han nu inom kort för Norrby.
Björninger uppges vara överens om ett kontrakt efter Borås-klubbens kvalsuccé och avancemang till superettan.
Det var förra vintern som Liam Björninger valde att lämna Gais, trots att han regelbundet tränade med a-lag och istället valde Torslanda i Ettan.
I början av maj kom första kvittot på att han hade gjort rätt val när han valdes till månadens spelare i Ettan efter fem mål. Ett tag var han under sommaren uppe i åtta mål och tre assist på 14 matcher. Totalt sett landade han på elva mål och tre målgivande passningar.
Norrby IF spelar i superettan nästa år tack vare en totalt seger med 4-3 mot Utsikten i kvalet.
