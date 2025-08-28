AVSLÖJAR: Torino vill ta Sirius-talang
Flera unga svenska talanger har flyttat till Italien genom åren.
IK Sirius-talangen Munaser Mohamud kan nu bli näst på tur.
FotbollDirekt kan nämligen avslöja att han fått tillåtelse att besöka Torino.
Italienska Torino är inte anonyma till att plocka in svenska spelare.
I Serie A-klubben har vi för tillfället Alieu Njie och förra hösten var Dif-talangen Alieu Atlee Manneh utlånad till klubbens Primavera-lag.
Nu kan en annan svensk talang vara på väg att ta samma steg.
FotbollDirekt kan nämligen avslöja att Torino vill plocka IK Sirius-talangen Munaser Mohamud till sitt Primavera-lag.
Enligt FD:s uppgifter så har Mohamud även fått tillåtelse att besöka den italienska klubben.
Om det blir en flytt till Italien för Sirius-talangen återstår att se, men ett besök hos Torino lär vänta enligt FD:s uppgifter.
Den här säsongen står Mohamud noterad för sju mål på 24 matcher i Sirius P17-lag.
