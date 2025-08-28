AVSLÖJAR: Torino vill ta Sirius-talang

Flera unga svenska talanger har flyttat till Italien genom åren.

IK Sirius-talangen Munaser Mohamud kan nu bli näst på tur.

FotbollDirekt kan nämligen avslöja att han fått tillåtelse att besöka Torino.

Foto: Bildbyrån

Italienska Torino är inte anonyma till att plocka in svenska spelare.

I Serie A-klubben har vi för tillfället Alieu Njie och förra hösten var Dif-talangen Alieu Atlee Manneh utlånad till klubbens Primavera-lag.

Nu kan en annan svensk talang vara på väg att ta samma steg.

FotbollDirekt kan nämligen avslöja att Torino vill plocka IK Sirius-talangen Munaser Mohamud till sitt Primavera-lag.

Enligt FD:s uppgifter så har Mohamud även fått tillåtelse att besöka den italienska klubben.

Om det blir en flytt till Italien för Sirius-talangen återstår att se, men ett besök hos Torino lär vänta enligt FD:s uppgifter.

Den här säsongen står Mohamud noterad för sju mål på 24 matcher i Sirius P17-lag.