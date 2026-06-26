AVSLÖJAR: Utländskt intresse för Djurgårdens stjärna

Oskar Fallenius uppvaktas från flera håll.

Det finns konkret intresse från klubbar i Belgien och Tyskland, enligt uppgifter till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Djurgårdens Oskar Fallenius, 24, kommer från ett starkt fjolår och insats i svenska cupen. När den allsvenska säsongen väl drog i gång har det gått hackigt. Högeryttern har tampats med små skavanker och sjukdom.

Trots det har Fallenius hunnit med sex ligaframträdanden i Djurgården i år, som ligger på en åttondeplats i tabellen.

24-åringen sitter på ett utgående kontrakt med Dif och enligt uppgifter till FotbollDirekt finns det konkret intresse från utlandet. Både tyska och belgiska klubbar följer honom.

Hans avtal med ”Blåränderna” löper ut vid årsskiftet.

Oskar Fallenius anslöt till Djurgården inför säsongen 2023 och har svarat för totalt tio mål och 14 assist på 105 tävlingsmatcher.