AVSLÖJAR: Utländskt och allsvenskt intresse för succéspelaren

Gustav Nordh har stått för en mycket fin säsong i IK Brage i år.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att han drar till sig intresse från utlandet och allsvenskan.

– Jag att många är intresserade och de vore konstigt annars, säger sportchef Ola Lundin till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Gustav Nordh kom till IK Brage från Gif Sundsvall inför den gångna säsongen och den 25-årige yttern stod för en mycket imponerande debutsäsong i Borlängeklubben.

Totalt blev det fem fullträffar och tio assist på 29 matcher i superettan för Brage och det har fått andra klubbar att få upp ögonen för honom.

FotbollDirekt kan avslöja det finns en hel del utländskt intresse för Nordh, bland annat från den finska högstaligan men även från Norge. Samtidigt så ska det även finnas intresse här i Sverige från allsvenskan.

IK Brages sportchef, Ola Lundin, bemöter FD:s uppgifter.

– Inte mer än att jag vet att det finns klubbar som följer honom och säkert har något form av intresse. Det finns inget konkret, men som sagt vet jag att många är intresserade och de vore konstigt annars, säger han till FD.

Han har ju kontrakt över 2026, räknar ni med honom nästa år?

– Vi räknar med honom, sedan ligger ett transferfönster framför oss och vi får se vad det ger, det vet man ju aldrig. Vi räknar med honom absolut, men fönstret ligger framför oss och vi får se vad som händer.

Nordh sitter som sagt på kontrakt med Borlängeklubben över nästa säsong också, det återstår att se om det blir någon flytt, men när FotbollDirekt når hans agent, Dergham Mowanes, så betonar han att 25-åringen trivs i Brage.

– Gustav trivs jättebra i Brage och i Borlänge. Sen precis som alla andra fotbollsspelare vill han nå så långt och så högt som möjligt. Så vi får se vad som händer, säger Mowanes.