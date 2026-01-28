AVSLÖJAR: Vill köpa loss honom från Djurgården

Djurgården är på väg att värva en ny vänsterback – och samtidigt kan en annan lämna.

Enligt FotbollDirekts uppgifter visar nu tyska Rostock intresse att köpa loss Viktor Bergh.

Foto: Bildbyrån

Djurgården ska ersätta Keita Kosugi och kan vara på väg att köpa loss Max Larsson från Västerås SK.

✔️ Läs även: Max Larsson förlorade sin pappa i ALS: ”Han och jag har alltid varit fotboll”

I ännu ett led kring vänsterbackspositionen så kan det nu hända ännu mer i form av utlånade Viktor Bergh. Han har gått mycket bra i ett Hansa Rostock som är med i toppen och kan gå upp.

Enligt FotbollDirekts uppgifter trivs han dels mycket bra men är även mycket omtyckt i den tyska klubben.

Nu finns det inte någon köpoption men enligt FotbollDirekts uppgifter har Hansa Rostock signalerat att det finns ett intresse av att köpa loss Bergh från Djurgården.

Den förra tiomiljonersvärvningen har genomgående fin-fina betyg och 18 starter på 20 matcher – och han har även använts som både vänsterback och yttermittfältare.

Sedan Viktor Bergh anslöt till Hansa Rostock, som i dag spelar i den tyska tredjedivisionen, har Bergh spelat 23 matcher i vilka det har blivit ett mål och två assist.